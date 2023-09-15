Названы самые вредные продукты и вещества для печени Терапевт Тимощенко: сильнее всего по печени бьют алкоголь, жиры и консерванты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми вредными продуктами и веществами для печени являются алкоголь, психоактивные и наркотические вещества, поступающие в организм через ЖКТ, а также консерванты: красители, усилители вкуса и консистенции, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик добавила, что на данный орган негативно влияют насыщенные жиры и добавленный сахар.

Самыми негативными для печени являются такие токсиканты: алкоголь, лекарственные препараты, психоактивные или наркотические вещества. Обилие в рационе насыщенных жиров, добавленного сахара, так называемый «западный вариант рациона», провоцирует жировую болезнь печени. Негативно на орган влияет избыток красителей, улучшителей вкуса и консистенции, — отметила Тимощенко.

По ее словам, консервантов особенно много в сладких газированных напитках и кондитерских изделиях.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Панина рассказала «Газете.Ru», что лишний вес является одной из причин возникновения проблем с печенью. Специалист пояснила, что жир откладывается в клетках печени и тем самым повреждает их. Это может привести к различным воспалениям, циррозу, а также ухудшить самочувствие при наличии заболеваний.