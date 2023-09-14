Раскрыты причины возникновения проблем с печенью Врач Панина назвала лишний вес одной из причин проблем с печенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишний вес является одной из причин возникновения проблем с печенью, предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Панина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что жир откладывается в клетках печени и тем самым повреждает их. Это может привести к различным воспалениям, циррозу, а также ухудшить самочувствие при наличии заболеваний.

Жир, который откладывается в клетках печени, повреждает их. Ожирение ведет к развитию не только воспаления печени, но в некоторых случаях может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний, — уточнила врач.

По словам гастроэнтеролога, на работе печени негативно сказывается бездумный прием витаминов, обезболивающих и антибиотиков. Бесконтрольное употребление лекарств может вызвать токсический гепатит. В связи с этим Панина посоветовала принимать любые препараты только по рекомендации врачей.

Кроме того, для печени не существует безопасных доз алкоголя, предупредила врач. К серьезным проблемам точно приведет употребление более 40 г этанола для мужчин и более 20 г для женщин. Злоупотребление спиртным грозит вызвать алкогольную болезнь печени, финальной стадией которой может стать цирроз. Специалист посоветовала также отказаться от богатой животным жиром пищи, трансжиров и фруктозы. Панина заключила, что провоцировать воспаления может избыточный бактериальный рост в кишечнике, который возникает на фоне нерационального однообразного питания, недостатка пищевых волокон или бесконтрольного приема антибиотиков.

Врач-терапевт Екатерина Терентьева ранее предупредила, что стойкий неприятный запах изо рта может быть признаком галитоза. По ее словам, запах появляется из-за плохой гигиены полости рта и при проблемах с желудочно-кишечным трактом.