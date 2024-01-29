Названы самые популярные у россиян экзотические направления для отдыха Блогер Ансталь назвала Танзанию самым популярным экзотическим местом для отдыха

Фото: Gavriel Jecan/Danita Delimont/Global Look Press

Одним из самых популярных у россиян экзотических направлений для отдыха является Танзания, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, страна поражает красотой нетронутой природы.

Танзания удивляет своими видами, кроме того, эта одна из самых культурно разнообразных стран мира. Стоит отметить, что там достаточно хорошая отельная база. Также российские туристы любят Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами. Необычным опытом станет и путешествие по Венесуэле. Страна имеет собственный шарм и совсем не похожа на Турцию или Египет, — сказала Ансталь.

Турэксперт отметила, что к популярным направлениям можно отнести такие азиатские страны, как Таиланд и Вьетнам. Также, по ее словам, Индия удивит многих своими культурными особенностями.

Ранее Ансталь рассказала, что инфраструктура горнолыжного курорта Масикрён в Северной Корее не уступает европейской, а сами трассы подойдут как для начинающих, так и профессиональных спортсменов. По ее словам, это место находится недалеко от столицы КНДР Пхеньяна и по этой причине также привлекает большое число российских туристов.