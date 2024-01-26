Названа причина возросшего интереса россиян к горнолыжному курорту в КНДР Тревел-блогер Ансталь: инфраструктура горнолыжного курорта в КНДР не хуже Европы

Фото: AP/TASS

Инфраструктура горнолыжного курорта Масикрён в Северной Корее не уступает европейской, а сами трассы подойдут как для начинающих, так и профессиональных спортсменов, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, это место находится недалеко от столицы КНДР Пхеньяна и по этой причине также привлекает большое число российских туристов. А красивая природа и вид на горы помогут совместить приятное с полезным.

На этом горнолыжном курорте много инфраструктуры: отели, магазины, кафе. Сами трассы разные и подойдут для любых туристов — и для тех, кто начинает свой горнолыжный путь, и для матерых профессионалов. Все освещено подъемниками, есть прокат оборудования. Все это находится недалеко от столицы. Инфраструктура не уступает европейской, — отметила Ансталь.

В Северной Корее работает единственный горнолыжный курорт — Масикрён, построенный в 2013 году. Он находится в 180 километрах к востоку от Пхеньяна и является одним из крупнейших горнолыжных комплексов в Азии. Агентство по туризму Приморского края сообщило, что для поездки на Масикрён набрали группу из 100 российских туристов. Первый тур запланирован на 9 февраля, стоимость — $750.