Студенты-заочники российских вузов чаще всего учатся на экономистов. Так, в 2019 году по этой программе бакалавриата на обучение были приняты 35,5 тысячи человек. Несколько меньше поступили на менеджмент (22,4 тысячи) и педагогическое образование (18,2 тысячи). Об этом свидетельствует статистика Министерства науки и высшего образования России, с которой ознакомился NEWS.ru.

Замыкают пятёрку наиболее популярных у заочников специальностей государственное и муниципальное управление (15,3 тысячи) и строительство (12,5 тысячи).

В прошлом году никто не выбрал обучение по программам реставрации, гидромелиорации, технической физики, прикладной механики, информационной безопасности и архитектуры. Вместе с тем по одному человеку поступили на прикладную этику и наноинженерию.

При этом на заочное отделение специалитета больше всего студентов приняли по направлениям «правовое обеспечение национальной безопасности» (4,6 тысячи человек), «экономическая безопасность» (3,2 тысячи) и «правоохранительная деятельность» (3,1 тысячи). Наибольшее число учащихся магистратуры выбрали такие специальности, как юриспруденция (20,7 тысячи), педагогическое образование (8,1 тысячи) и экономика (7,2 тысячи).

Бакалавриат, специалитет и магистратура — это уровни профессионального образования, которые отличаются по содержанию и длительности обучения. Для получения образования по программам бакалавриата или специалитета нужно иметь среднее общее образование. В магистратуру же можно поступить лишь с высшим. Например, продолжить учёбу после окончания бакалавриата.

В целом по стране поступили на заочное отделение вузов 377,3 тысячи человек. Это меньше, чем в 2018 году (399,4 тысячи).

Всего же в настоящее время получают образование на «заочке» 1,5 млн учащихся.

По словам президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, нередко дипломы экономистов или менеджеров в вузе стремятся получить ради «корочки» о высшем образовании только для трудоустройства и построения карьеры. Тогда как педагогику и строительство изучают для последующего использования знаний в работе.

Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Никто диплом педагога, учителя просто так получать не будет. Потому что учителем надо вкалывать потом. Надо идти в школу, работать с детьми или студентами, если это диплом преподавательский. Но это уже, естественно, определённые труды. Диплом инженера-строителя тоже не всякий пойдёт получать, потому что надо идти в строительную сферу. И, естественно, там чему-то надо всё-таки научиться. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования президент Всероссийского фонда образования

Он добавил, что в педагогических вузах на заочном отделении обучаются уже работающие в системе образования люди. Изучение строительства на «заочке» также будет полезно, если человек трудится в соответствующей сфере, полагает эксперт.

Однако многое зависит от самого учебного учреждения. Если это отлаженная система обучения на базе брендовых и показавших себя вузов, то она будет работать только на пользу и давать позитивные результаты, подчеркнул Комков.

Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если это просто шарашкина контора, которых, к сожалению, в конце 90-х и начале 2000-х появилось достаточно большое количество в качестве каких-то филиалов государственных и негосударственных вузов, которые сидели в одной-двух комнатках и числились как филиалы вузов, и туда приходили люди, оформлялись, и считалось, что они там якобы учатся... то, конечно, при такой системе образования никто никакого образования не получает. Это чистейшей воды фикция, и здесь фактически речь идёт о продаже дипломов. Поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться, — добавил Комков.

Число поступивших на заочное отделение вузов будет и далее снижаться, отметил президент фонда. Поскольку выросли общественный контроль в отношении выданных дипломов и спрос на квалифицированных руководителей в административных аппаратах. Кроме того, надзорные органы сократили количество «шарашкиных контор».