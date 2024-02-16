Названы самые популярные пароли у российских пользователей «Известия»: самым популярным паролем в России остается 123456

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У российских интернет-пользователей в прошлом году наиболее популярными паролями доступа к различным интернет-ресурсам были 123456 и 123456789, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета. Эти пароли были лидерами и в предыдущие годы, в 2023-м к ним добавились 1000000 и 12345zz.

Как пишет издание, в десятку наиболее распространенных кириллических комбинаций в прошлом году вошли «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123», «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз». При этом уточняется, что благодаря быстрому развитию технологий мошенники способны за минуту взламывать подобные пароли, состоящие только из строчных букв, а цифровые сочетания — еще быстрее.

Как подчеркнул в беседе с изданием IT-эксперт Александр Санин, пользователи обычно не разделяют ресурсы на важные и второстепенные, используя два-три стандартных пароля для всех своих сервисов. В результате после взлома одного слабо защищенного ресурса открывается доступ сразу к нескольким.

Специалист предупредил, что похищенные данные могут использоваться для создания дипфейков, когда на базе фотографий с помощью ИИ-технологий можно сделать реалистичное видео и попытаться обмануть те или иные сервисы, выдавая себя за пользователя.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов сообщил о мошенниках, которые представляются его именем. Глава администрации пояснил, что злоумышленники создали аккаунт в Telegram, который зеркалит его собственный.