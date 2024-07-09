Названы самые популярные имена детей в России Самыми популярными в России именами детей стали София и Михаил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Имена София, Ева, Анна, Мария и Виктория с 2021 года являются самыми популярными у родителей девочек, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС». А родители мальчиков чаще всего выбирают такие имена, как Михаил, Александр, Артем, Матвей и Максим. Хотя последнее может смениться на Тимофей.

Кроме того, стало известно, что тенденция может изменяться в зависимости от региона. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Астраханской области среди популярных оказались такие имена, как Мухаммад и Амина. В ХМАО мальчиков также часто называют Михаилами, Артемами, Александрами и Романами, а девочек — Софиями, Евами, Аннами и Мариями.

При этом в Запорожской области популярными именами мальчиков стали: Матвей, Артем, Дмитрий, Марк и Давид. При этом в рейтинг имен для дочерей вошли: София, Виктория, Варвара, Алиса и Анна.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что в 2023 году жители столицы чаще всего называли детей Михаил и София. Так, такие имена за год получили 2295 мальчиков и 1981 девочек.