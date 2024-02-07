Названы самые популярные имена новорожденных москвичей Заммэра Москвы Ракова: в 2023-м самыми популярными именами стали Михаил и София

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2023 году москвичи чаще всего давали новорожденным имена Михаил и София, заявила на брифинге заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва». По ее словам, имя Михаил получили 2295 мальчиков, а имя София — 1981 девочка.

Самыми популярными именами в 2023 году стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке. За более чем 40 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз, в 2023 году так назвали 2229 маленьких москвичей. Ранее в 2012 году самым популярным именем стало Артем, — сказала вице-мэр.

Она добавила, что популярными мужскими именами в прошлом году стали Максим, Лев, Артем, Марк. Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил, а женскими — Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Кроме того, по данным Раковой, жители столицы стали чаще называть детей именами со славянскими корнями. Так, по ее словам, популярность имени Спартак за год выросла в четыре раза, а Матрона — в пять раз. Вдвое чаще встречались имена Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана. Всего же в столице зарегистрировали семь тысяч имен. Ракова добавила, что часто детей называют именами, образованными или имеющими в составе корни «свет», «слав», «яр», а также «мир», «бог», «люб», «мил». Так, в 2023 году в столице родилось 604 Ярослава, 199 Святославов, 303 Богдана, 17 девочек с именем Ясна, семь — с именем Ясения и 52 мальчика Добрыни.

Необычными именами были Агата, Александрина, Сапфира, Рубина, Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела. Также встречались имена, связанные с географическими названиями: Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея. Мальчиков называли Марс, Алмаз, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай.

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