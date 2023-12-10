Названы самые полезные продукты для мозга Диетолог Русакова: рыба и молочные продукты являются самыми полезными для мозга

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Рыба, орехи и молочные продукты являются самыми полезными для мозга, заявила Regnum кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова. По ее словам, рацион также должен включать фрукты и овощи.

Если же человек озаботился состоянием своего мозга, то ему следует сосредоточиться на рыбе, молочных продуктах, а также различных орехах, семенах. И рацион обязательно должен включать овощи и фрукты, — сказала Русакова.

Она отметила, что обработанное мясо негативно влияет на работу мозга, поскольку в нем много холестерина, нарушающего кровоснабжение этого органа.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.