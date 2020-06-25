Названы самые опасные для употребления в жару напитки

https://static.news.ru/photo/d1a6b696-b6ec-11ea-adfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки, которые в жару не утоляют жажду, а вредят организму.

Отмечается, что среди самых опасных напитков большинство составляют те, что сдержат кофеин — чай, кофе, энергетики. Считается, что они обезвоживают клетки, и организм теряет важные минеральные вещества и витамины.

Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его приём двумя стаканами питьевой воды, — цитирует Соломатину РИА Новости.

Она добавила, что лимонад и газировка тоже небезопасны в жару, поскольку повышают уровень сахара в крови. Их употребление может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания.

Ещё одним вредным напитком названо пиво. Мало того, что у него высокий гликемический индекс, так оно, к тому же, содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар, предупреждает врач.

Альтернативой этим напиткам в жаркую погоду могут стать несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб. По словам специалиста, лучше всего есть свежие овощи и фрукты и пить чистую столовую воду.

Воду необходимо принимать небольшими порциями в течение всего дня. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила специалист превентивной медицины и дерматолог Юлиана Чечурина. Делать это нужно за 30 минут и через час после приёма пищи. Суточная норма воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса. Во время жары она может быть увеличена до 50–60 миллилитров.