Названы самые крупные покупатели российской водки Казахстан стал самым крупным импортером российской водки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстан сохранил звание крупнейшего импортера российской водки, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. По информации агентства, РФ поставила в республику напитка на $27,9 млн. При этом в сравнении с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.

Второе место в рейтинге занял Израиль. Страна увеличила показатели импорта в сравнении с прошлым годом. Согласно статистике, за год сумма поставок составила $12 млн.

Тройку лидеров замкнула Армения, чьи показатели импорта в денежном выражении составили $4,5 млн. На четвертом месте Грузия с результатом $3,9 млн, а на пятом Азербайджан, закупивший российской водки на $3,5 млн. В целом за год РФ экспортировала напитка на $59,7 млн.

Ранее стало известно о снижении показателей импорта европейских вин в Россию. В декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2022-го объем поставок тихих вин из Италии упал на 38%, из Испании — на 59%, из Франции — на 58%. На этом фоне произошел рост поставок из стран БРИКС, в особенности из ЮАР. Импорт вин замедлился за счет защитных мер властей и роста объемов отечественной продукции.