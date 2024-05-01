Цены на вино в РФ летят вверх. Что мы пьем на самом деле, какое качество?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С мая 2024 года в России в разы увеличиваются акцизные ставки на различные типы вин и шампанское. Опрошенные NEWS.ru участники рынка заявили, что эти меры и увеличение пошлин на ввоз алкоголя из недружественных стран приведут к подорожанию продукции. Какие вина предпочитают пить в РФ, а также чем отечественные марки отличаются от зарубежных — в материале портала.

Как изменятся ставки акцизов на вино

Осенью 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал принятые парламентариями поправки в Налоговый кодекс. Согласно нововведениям, с 1 мая 2024 года акцизы на вино вырастут с 36 до 108 рублей за литр, на игристые вина — с 47 до 141 рубля.

Помимо этого, ранее правительство повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Этот шаг приведет к тому, что недорогих вин из Италии, Франции и Испании, стоимость которых составляла от 500 до 700 рублей, не останется, так как они не смогут конкурировать с продукцией из другого ценового сегмента, отмечали аналитики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как меняется импорт вин в РФ

По данным Роскачества, бум поставок вин из Европы, наблюдавшийся в России в начале 2023-го, сменился падением из-за защитных мер властей. В декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2022-го объем поставок тихих вин из Италии упал на 38%, из Испании — на 59%, из Франции — на 58%. На этом фоне произошел рост поставок из стран БРИКС, в особенности из ЮАР.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева отмечала, что импорт вин также замещался за счет роста объемов отечественной продукции. В январе — марте 2024 года российские производители увеличили выпуск тихих вин на 25,4%, а игристых — на 26,5%. Сегодня производство в РФ закрывает более 50% спроса на тихие вина и свыше 62% в секторе игристых вин. При этом, как прогнозируют в ведомстве, доля отечественного вина в продажах будет динамично расти.

Какие вина пьют россияне

В октябре — ноябре 2023 года школа вина LenWine совместно с Центром развития потребительского рынка экономического факультета МГУ провела исследование винной культуры в РФ. Его результаты показали, что больше половины участников опроса (55%) чаще всего потребляют напитки из России, следом идут Грузия (22%), Абхазия (17%), Италия (12%) и Франция (11%).

В ходе опроса выяснилось, что только 2% респондентов готовы заплатить за бутылку объемом 0,7 л до 300 рублей, 9% — в диапазоне 300–499, 24% — более 1200, 32% — от 800 до 1200, 33% — от 500 до 799 рублей. При этом среди тех, кто предпочитает российские напитки, 45% назвали разумной ценой на вино 300–499 рублей. Авторы исследования пришли к выводу, что потребитель пока не готов платить за отечественное вино больше, чем за иностранное.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как заявил NEWS.ru исследователь алкогольного рынка, автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денис Пузырев, дороговизна, как и дешевизна, ликероводочной продукции — «понятие относительное».

«Кому-то 1000 рублей — дорого, а кому-то и 10 тысяч не вопрос. Если говорить про импортные марки, продающиеся сейчас в районе 1000 рублей, — это ординарное вино европейских хозяйств. Но есть известные винодельни, где самые дешевые наименования уже очень дорогие для среднего потребителя», — отметил он.

Говоря о ценах на российскую продукцию, Пузырев отметил, что у небольших фермерских хозяйств «для продажи вина задорого должны быть имя и репутация, потому что никто не захочет платить 3000 рублей непонятно за что».

«Пока работа с новыми брендами в РФ не поставлена на правильные рельсы. Есть отдельные производители, которым удается создавать дорогие и известные марки, но в этих случаях виноделы работают давно и уже много сделали для того, чтобы их бренд воспринимался как товар из ЦУМа», — констатировал собеседник NEWS.ru.

Что касается крупных производств в РФ, то они «могут себе позволить держать достаточно низкие цены в рознице и стимулировать больший объем продаж, как и в случае с другими потребительскими товарами», добавил Пузырев.

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Насколько отличается цена европейского вина в РФ и на Западе

Как отмечает Пузырев, если импортное вино в российском магазине стоит 1000–1200 рублей, то «на родине» — в Испании, Франции или Италии — его продают «за сопоставимые деньги». Есть вино и дешевле — его цена варьируется от 600 до 700 рублей. По словам эксперта, на Западе оно стоит около €1–2.

«За последний год в РФ ввезли очень много вина — импортеры старались делать запасы, чтобы избежать издержек, связанных с логистическими и другими проблемами. Тем не менее цены на импортное вино будут повышаться за счет увеличения пошлин и трехкратного роста акцизов с 1 мая», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По его словам, импортеры понимают, что «если следовать за государственной политикой повышения пошлин, падение продаж будет слишком существенным». Поэтому, полагает эксперт, «они ищут, где можно взять более-менее сопоставимую по качеству продукцию и по меньшей цене».

Фото: Clara Margais/dpa//Global Look Press

В чем разница между импортным и российским вином

У вина есть два принципиально непересекающихся свойства, отметил в беседе с NEWS.ru член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. Одно из них — техническое качество. Оно подразумевает соблюдение требований при производстве, отсутствие посторонних запахов и вкусов, а также качество оборудования.

«В этом отношении российские вина во всем спектре — от самых дешевых до самых дорогих — отвечают всем мировым нормативам. Виноград неплохо растет в южных регионах европейской России. Современное оборудование есть — зачастую такого не найти на европейских винодельнях. Есть небольшие вопросы к образованию виноделов и технологов — кадры есть, но в недостаточном объеме», — отметил Руденко.

Другой аспект — «вино очень сильно привязано к местности», подчеркнул собеседник. По его словам, любой дегустатор легко определит по качествам напитка, где он был произведен.

«Вино несет в себе очень четкий отпечаток местности, откуда оно происходит, — в послевкусии, аромате и других проявлениях. Хороший специалист достаточно легко может угадать не только страну [производства], но и регион внутри нее. Невозможно заменить, например, французские вина российскими или наоборот, потому что это разные продукты», — отметил Руденко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эксперт провел параллель с автомобилями. По его словам, опытный водитель, садясь за руль, четко понимает, машиной из какой страны он управляет — российской, германской, японской или корейской.

«Российские автомобили тоже имеют современный пластик, металл и кузов, но управляемость, скорость, а также другие опции в каждой стране свои. Хороший водитель даже с завязанными глазами всегда четко скажет, за рулем машины из какого государства он сидит. Можно ли параметры иномарок полностью заменить российскими? Нет, нельзя, потому что национальный характер в этом продукте всегда будет прослеживаться. В вине эта особенность — на максималках», — резюмировал Руденко.

Пузырев согласился с этой точкой зрения. Он отметил, что в России есть свои достаточно приличные и успешные сорта винограда, например, «красностоп» и «саперави», которые уже давно культивируются не только в Грузии.

«На Западе таких сортов не найдешь. На особенности продукции влияет такой сельскохозяйственный фактор, как терруар — совокупность свойств почвы, солнечных дней в году, разницы дневной и ночной температуры. Все эти показатели уникальны для каждого конкретного места. Даже самый умелый специалист в России не сделает такое же вино, как в Бургундии, а винодел из высокогорья Анд не сможет создать такую же продукцию, как его коллега на Кавказе», — добавил Пузырев.

При этом, по его словам, «качество российского вина в экспертном понимании растет и некоторые отечественные марки не хуже, а может быть, и лучше дешевых вин, импортируемых из Европы, не говоря про Южную Америку».

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