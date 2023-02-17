Названы самые эффективные упражнения для утренней зарядки Фитнес-тренер Милославский посоветовал делать утром растяжки и упражнений из йоги

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Растяжки или упражнения для йоги лучше всего подходят для утренней зарядки, так как помогут сохранить бодрость и работоспособность в течение всего дня, рассказал NEWS.ru фитнес-тренер Станислав Милославский. По его словам, начинать стоит с обычных потягиваний вверх, за счет которых растягиваются прямые мышцы живота, а затем переходить к плавным наклонам вниз, к левой и правой ноге.

После чего мы садимся в позу самурая и находимся в этом положении в течение 15-20 секунд. Этого будет достаточно, чтобы запустить определенные процессы в организме. Затем можно вынести одну из ног вперед, как при выпаде, и руками сделать мах назад, тем самым потянуть мышцы сгибателя бедра, — сказал Милославский.

Эффективным и полезным упражнением во время утренней зарядки станут растяжки позвоночника. Для этого нужно встать на четвереньки, правой рукой уйти влево во внутрь и поднять наверх.

Так сделать шесть повторений на одну руку и на вторую, после чего лечь на спину, руки в разные стороны, сгибаем бедро и голень, чтобы было 90 градусов. Мы можем поводить ногами влево и вправо и в этом случае потянется позвоночник. В каждую сторону по шесть раз. После чего полежать и продышаться 15-20 секунд, — добавил Милославский.

Фитнес-тренер подчеркнул, что такая зарядка выполняется от 6 до 12 минут. Подобная нагрузка в виде растягивающих упражнений на нижний, верхний пояс и позвоночник будет полезна для любого человека.

Ранее фитнес-тренер Максим Оборин предупредил, что опасными для здоровья из-за риска получения травмы могут оказаться даже простые физические нагрузки. Травмоопасность от любого упражнения зависит от общей физической подготовки человека и правильности выполнения движений.