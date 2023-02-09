Фитнес-тренер перечислил опасные для здоровья упражнения Фитнес-тренер Оборин предупредил об опасности приседаний

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Опасными для здоровья из-за риска получения травмы могут оказаться даже простые физические нагрузки, в том числе приседания, предупредил фитнес-тренер Максим Оборин. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт объяснил, что травмоопасность от любого упражнения зависит от общей физической подготовки человека и правильности выполнения движений.

Приседания предполагают, что у человека хорошая мобильность тазобедренного сустава, стабильность коленного сустава и подвижность голеностопного сустава. Но без соответствия этим трем факторам, движение будет производиться некорректно, что может привести либо к травме уже на тренировке, либо к постепенному развитию дисбалансов, которые через несколько месяцев или лет перерастут в хронические боли, — разъяснил тренер.

Опасным может оказаться и использование гирь, рассказал Оборин. По словам эксперта, неправильное отжимание от ручки гири приводит к травме запястья. Фитнес-тренер также призвал не выполнять приседания на одной ноге с утяжелителями, чтобы не повредить голеностоп.

Оборин объяснил, что перед любым упражнением необходима подготовка, а к физическим нагрузкам нужно подходить планомерно.

Необычные упражнения можно разделить на просто незнакомые, но имеющие обоснование — его легко получить у тренера, и на «хайповые», делающиеся единожды для привлечения внимания фитнес-блогерами и зачастую противоречащими нормальной биомеханике. К последним надо относиться с особой опаской, избегая их, как минимум до момента, пока вы не решите, что вы почти идеально владеете своим телом, — заключил специалист.

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