Названы самые долгоживущие породы собак Зоологи из Ливерпуля: ланкаширский хилер — самая долгоживущая порода собак

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Ланкаширский хилер

Псы породы ланкаширский хилер оказались самыми долгоживущими в рейтинге, составленном Ливерпульским университетом имени Джона Мурса. Животные этой породы в 50% случаев дожили как минимум до 15,4 года. Вторыми в списке оказались собаки породы — половина из них доживала как минимум до 15,2 года. Собаки сиба-ину и континентальный той-спаниель в половине случаев доживали как минимум до 14,6 и 14,5 года соответственно.

Порог в 14 лет жизни преодолевали больше половины псов пород бордер-терьер, лейкленд-терьер, шипперке, левретка и миниатюрная такса. Собаки с плоскими мордами в среднем живут на 1,5 года меньше своих собратьев с обычными черепами.

Мы обнаружили, что продолжительность жизни варьируется в зависимости от породы, размера тела, формы лица и пола — это первое исследование, в котором все эти элементы сравнивались и сопоставлялись с историей эволюции. Многие из этих факторов усугубляют проблему, например, кобели среднего размера с плоской мордой почти в 3 раза чаще живут короче, чем суки небольшого размера с длинной мордой, — пояснил ведущий автор исследования Кирстен Макмиллан.

В исследовании анализировались анкеты 584 734 собак, включая 284 734 животных, которые уже умерли.

Ранее пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса — он был признан старейшей собакой в мире. Рекорд зафиксировали 1 февраля, когда питомцу было 30 лет и 267 дней. Несмотря на возраст, Боби продолжает активно играть с четырьмя домашними котами.