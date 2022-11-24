Названы россияне, которым положена тринадцатая зарплата Юрист Грешнова: тринадцатую зарплату могут выдать военнослужащим и бюджетникам

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Так называемую тринадцатую зарплату традиционно выплачивают военнослужащим, работникам бюджетной сферы и крупных корпораций. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Она отметила, что в случае, если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда, решение о ее начислении остается на усмотрение работодателя.

По словам эксперта, в большинстве случаев данное вознаграждение получают лишь те работники, кто добился значительных успехов и имеют большой стаж работы. В случае решения о поощрении исключение, скорее всего, составят нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполняющие свои обязанности сотрудники.

Также, по словам юриста, работодатель может отказаться от выплаты тринадцатой зарплаты на фоне сложной экономической ситуации.

Ранее стало известно, что в 2022 году две трети работодателей не планируют выплачивать подчиненным новогодние премии. О нежелании делать финансовые подарки заявили 63% участников опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». По сравнению с прошлым годом, премии россиянам будут выплачиваться в два раза реже.