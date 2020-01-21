Меньше всего за обед в ресторане платят жители и гости Тульской области. Там его средняя стоимость составляет 315 рублей с человека. Дёшево пообедать также можно в Забайкальском крае (347 рублей), Амурской (358), Еврейской автономной (363) и Рязанской (364) областях. Об этом свидетельствуют данные Росстата за декабрь 2019 года, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Самая большая цена на обеды в ресторанах зафиксирована в Чечне (в среднем 1334 рубля на одного человека). В первую пятёрку рейтинга также попали Ярославская (1330), Московская (1242), Новгородская области (1201) и Ставропольский край (1163). Москва расположилась на десятом месте. Средняя стоимость обеда в таких заведениях столицы — 1056 рублей, а Санкт-Петербурга — 647 рублей.

Что касается ужина, то самые низкие цены на него оказались в Ингушетии (1434 рубля). Сравнительно дёшево поесть в ресторане также можно в Курской (1552) и Рязанской (1598) областях. Наиболее дорогой ужин ждёт посетителей подобных заведений в Магаданской области (3814), Москве (3692) и Новосибирской области (3102). В Петербурге его стоимость составляет 2422 рубля.

При этом средняя цена обеда в ресторане в России составляет 862 рубля, а ужина — 2807 рублей.

По описанию Росстата в обед в ресторане включены закуска, первое и второе блюда, напиток и два ломтика хлеба. В состав же ужина входят два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба.

Опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что статистика корректно отражает реальное положение дел.

Так, проректор Московского гастрономического университета, ресторанный критик Олег Назаров заявил, что самая высокая средняя стоимость похода в ресторан — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Мурманске. Эксперт пояснил, что единичные дорогие рестораны можно найти и в других городах, таких как Владивосток и Калининград, однако в большинстве случаев цена обеда или ужина уменьшается по мере удалённости региона от столицы.

В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов выразил неуверенность в корректности методики расчёта. Эксперт также отметил высокий уровень цен в столице, хотя она оказалась на десятом месте в данном рейтинге.

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Если же проводить параллель между Москвой и Санкт-Петербургом, то можно сказать, что второй город является более гастрономическим. При этом средний чек там ниже, чем в столице. Стоит отметить, что похожие на московские цены можно встретить в ресторанах Камчатки, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Чукотки. Это связано с затратами на логистику. Цена на продукты питания в любом случае закладывается в себестоимость. Вадим Прасов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

Как ранее рассказывал NEWS.ru, лидером по динамике открытий в городах-миллионниках России на ресторанном рынке является вьетнамская кухня. Количество заведений с блюдами из указанной страны за 2019 год выросло на 91%. К ноябрю число таких ресторанов в крупнейших городах РФ достигло 440 точек.

На втором месте в списке роста популярности в мегаполисах располагается китайская кухня. Прирост заведений наблюдается на уровне 54%. Третье место — узбекская кухня.