Стали известны регионы, в которых проживают самые грамотные пациенты, знающие свои права и возможности в области бесплатной медицины.
Список лидеров возглавила Калужская область. В Топ-5 вошли Рязанская область, Хабаровский край, Белгородская область, а также Московская и Архангельская области, которые получили одинаковый показатель.
Пациенто-грамотные регионы выбирали путём онлайн-тестирования с 5 по 16 декабря 2019 года на сайте издательского дома «Комсомольская правда»,
Вопросы разрабатывали при экспертной поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Анализ данных показал, что правильные ответы дали две трети участников теста (69%).
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний, писал NEWS.ru. По её мнению, не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам. Матвиенко также напомнила, что планы открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе заложены в национальном проекте.
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