https://static.news.ru/photo/0d416f52-21a6-11ea-8cb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны регионы, в которых проживают самые грамотные пациенты, знающие свои права и возможности в области бесплатной медицины.

Список лидеров возглавила Калужская область. В Топ-5 вошли Рязанская область, Хабаровский край, Белгородская область, а также Московская и Архангельская области, которые получили одинаковый показатель.

Пациенто-грамотные регионы выбирали путём онлайн-тестирования с 5 по 16 декабря 2019 года на сайте издательского дома «Комсомольская правда», пишет Medlinks.ru.

Вопросы разрабатывали при экспертной поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Анализ данных показал, что правильные ответы дали две трети участников теста (69%).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний, писал NEWS.ru. По её мнению, не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам. Матвиенко также напомнила, что планы открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе заложены в национальном проекте.