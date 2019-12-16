https://static.news.ru/photo/d47afe0a-2019-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний. Она пообещала «дать зелёный свет» всем инициативам по развитию здравоохранения в стране, выступая на заседании Совета законодателей РФ.

По её мнению, не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам.

Она также напомнила, что планы открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе заложены в национальном проекте.

Матвиенко высказалась за упрощение системы контроля гражданами по прохождению их жалобы в разных инстанциях, «чтобы человек мог в Интернете отслеживать, на каком этапе находится его жалоба, и, например, за три дня получать ответ».

Сенаторы готовы продвигать все инициативы, касающиеся развития здравоохранения в РФ, заверила спикер Совфеда.

Также Матвиенко добавила, что закон о трансплантологии, который «лежит мёртвым грузом уже пять лет», необходимо дорабатывать.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС. Соответствующий сервис разрабатывают Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области.