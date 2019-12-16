Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний. Она пообещала «дать зелёный свет» всем инициативам по развитию здравоохранения в стране, выступая на заседании Совета законодателей РФ.
По её мнению, не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам.
Она также напомнила, что планы открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе заложены в национальном проекте.
Матвиенко высказалась за упрощение системы контроля гражданами по прохождению их жалобы в разных инстанциях, «чтобы человек мог в Интернете отслеживать, на каком этапе находится его жалоба, и, например, за три дня получать ответ».
Сенаторы готовы продвигать все инициативы, касающиеся развития здравоохранения в РФ, заверила спикер Совфеда.
Также Матвиенко добавила, что закон о трансплантологии, который «лежит мёртвым грузом уже пять лет», необходимо дорабатывать.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС. Соответствующий сервис разрабатывают Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области.
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