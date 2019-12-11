https://static.news.ru/photo/b2925a0c-1c24-11ea-830a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС. Соответствующий сервис разрабатывают Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд Московской области.

Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то всё «взлетит», — рассказал RT заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлёв.

По его словам, нововведение позволит проверять страховку прямо в регистратуре медицинского учреждения в режиме реального времени. Закрепить поправки на законодательном уровне планируется в марте 2020 года.

Ранее в московских центрах «Мои документы» заявили, что информация о срочной замене полисов обязательного медицинского страхования не соответствует действительности. Там подчеркнули, что произвести замену можно в любое время, писал NEWS.ru.