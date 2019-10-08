Стипендии российских студентов, аспирантов, ассистентов-стажёров и ординаторов государственных вузов в следующем году должны вырасти на целых 90 рублей. Индексация выплат произойдёт согласно проекту закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

На основе данных Минобрнауки за 2018 год News.ru составил рейтинг регионов России по размеру академической стипендии в государственных образовательных учреждениях. В исследовании учитывалась информация ведомства о соответствующих выплатах и получающих их учащихся по различным образовательным программам: высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура), аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, а также подготовки специалистов среднего звена.

Лидером рейтинга стала Якутия, где стипендия составляет в среднем 7,18 тыс. рублей в месяц. На второй и третьей строчке соответственно расположились Мурманская (6,55 тыс. рублей) и Магаданская (6,26 тыс. рублей) области. Замыкают пятёрку республики Алтай (6,04 тыс. рублей) и Тыва (5,99 тыс. рублей).

Вместе с тем, главными аутсайдерами стали Ленинградская область (1,36 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (2 тыс. рублей). Несколько лучше показатели в Астраханской (2,25 тыс. рублей) и Саратовской (2,46 тыс. рублей) областях.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с News.ru предположил, что высокие стипендии в отдельных регионах связаны с их спецификой, включая климатические условия.

Во-первых, это районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего востока. Поскольку там особые климатические условия, для того, чтобы привлечь туда контингент и закрепить кадры, чтобы они там оставались, было в своё время принято соответствующее постановление правительства и были введены надбавки к заработной плате и для обучающихся в высших учебных заведениях. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования

По словам Комкова, в настоящее время размер стипендии не может помочь студентам.

Стипендия ни коей мере не отвечает никаким жизненным интересам и жизненным потребностям. Это, извините меня, только на карманные расходы небольшие. Если раньше в советский период на стипендию можно было хоть как-то худо-бедно существовать, то сегодня можно только немножко попить чай или кофе, не более того, — полагает президент фонда.

Он добавил, что бедные студенты вынуждены зарабатывать деньги и плохо усваивают материал. По этой причине качество образования страдает.

В свою очередь, председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал News.ru, что сделать серьёзную покупку на стипендию очень трудно. Поэтому в основном студенты расходуют полученные деньги на оплату общежития, проезд в транспорте и питание в столовых.

Чаще всего студенты используют стипендию для оплаты проживания в общежитии. Данная сумма в разных вузах варьируется от 500-600 рублей до 1500-2000 рублей. В принципе, наверно, можно проезд покрыть. Если в Москве есть льготный проезд для студентов, то во многих регионах таких льготных проездных нет, или есть льгота только на какой-то один вид транспорта. Я родом с Алтая, учился в Барнауле. Там есть проездной только на трамвай или троллейбус. Ходят они, мягко сказать, не самыми удобными путями и не самыми быстрыми. Поэтому студенты тратятся на полную стоимость проезда. И таких регионов и городов у нас почти вся Россия. Это общежитие, транспорт, какие-то перекусы, может быть, в столовых и буфетах. Может, даже, один раз в кафе с девушкой сходить на стипендию. Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза

Индексация академической стипендии также запланирована на 2021-2022 гг — на 4% каждый год.

В сентябре президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.

Закон освобождает от НДФЛ материальную помощь в пределах 4000 рублей в год. Образовательные организации выплачивают её студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, ассистентам-стажёрам.