Названы регионы РФ с самым доступным бензином

https://static.news.ru/photo/3057e516-f465-11e9-807a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самый доступный для жителей бензин в России продаётся в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости.

На одну среднюю месячную зарплату в ЯНАО можно купить 2155 литров топлива. В Москве этот объём составит 1944 литра, на Чукотке — 1707 литров.

Рейтинг регионов с доступным бензином для населения был составлен на основе объёма автомобильного топлива марки АИ-92, который местные жители могут купить на одну среднюю месячную зарплату. Количество определялось путём деления региональной зарплаты в срок с декабря 2019 по ноября 2020 года на местную цену на бензин в январе 2021 года.

Всего регионов, где люди могут на свой месячный доход приобрести больше тысячи литров бензина, тринадцать.Это Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская область и Тюменская область. В среднем, жители этих регионов могут купить в месяц 1002 литра бензина марки АИ-92.

Регионов, где граждане не могут приобрести больше 600 литров топлива в месяц, оказалось семь. Это Северная Осетия. Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ивановская область и Дагестан.

Средняя цена за один литр бензина АИ-92 в регионах колеблется на уровне от 40,04 рубля за литр в Челябинской области, до 60 рублей за литр — на Чукотке.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона поберечь бензин и отложить дальние поездки. Проблемы с топливом на АЗС он объяснил тем, что в регионе нет своего нефтеперерабатывающего завода, а бензин поставляют только с Хабаровского НПЗ, где сейчас тоже остро ощущается его нехватка.