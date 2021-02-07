Глава Приамурья призвал жителей беречь бензин

https://static.news.ru/photo/82033d70-6958-11eb-831b-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона поберечь бензин и отложить дальние поездки. Проблемы с топливом на АЗС он объяснил тем, что в регионе нет своего нефтеперерабатывающего завода, а бензин поставляют только с Хабаровского НПЗ, где сейчас тоже остро ощущается его нехватка.

Я понимаю, что это плохая ситуация. И вряд ли аргумент, что так сейчас по всему Дальнему Востоку. Минэконом информирует, что поставки с Хабаровского НПЗ у нас будут только во вторник. Поэтому запаситесь, пожалуйста, терпением, поберегите бензин и по возможности отложите дальние поездки, — написал в своём Instagram Орлов.

Он уточнил, что в воскресенье, 7 февраля, в Амурскую область приедет только одна цистерна с бензином, а 8 февраля ожидаются 13 цистерн. Орлов добавил, что лично видел, как на 14 из 16 заправок Благовещенска бензин продавали, правда, с перерывами на приезд и слив бензовоза.

Пост губернатора не нашёл ни одного положительного отклика. Пользователи соцсети рассказали ему в комментариях, как долго они стоят в очередях на заправках и что бензин на многих АЗС сейчас вообще большая редкость.

Как писал NEWS.ru, Хабаровский НПЗ восстановил производство бензина в полном объёме, все АЗС ННК в крае обеспечены топливом с запасом и необходимости покупать бензин впрок у жителей региона нет, сообщили в компании 4 февраля. Ранее местные СМИ писали, что в Хабаровске выстроились километровые очереди на заправки, а спекулянты продают бензин через Интернет по 100 рублей за литр.

Как ранее сообщали власти Хабаровского края, НПЗ проходил плановую модернизацию. 30 января руководство завода отчиталось о том, что предприятие заработало. Но, по информации правительства региона, НПЗ не вошёл в производственный цикл. Не были запущены установки вторичной очистки топлива, работа которых необходима для выпуска бензина. Завод всё ещё на стадии пуско-наладочных работ, поэтому власти были вынуждены ввести временную оперативную схему доставки и продажи топлива.