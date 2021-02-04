На Хабаровском НПЗ прокомментировали дефицит бензина

https://static.news.ru/photo/3f85a9fc-66f0-11eb-9cf5-96000091f725_660.jpg Хабаровский НПЗ Фото: khab-npz.ru

Хабаровский НПЗ восстановил производство бензина в полном объёме, все АЗС ННК в крае обеспечены топливом с запасом, и необходимости покупать бензин впрок у жителей региона нет, сообщили в компании. Ранее местные СМИ сообщили, что в Хабаровске выстроились километровые очереди на заправки, а спекулянты продают бензин через Интернет по 100 рублей за литр.

Топливо возвращается на автозаправочные станции края — 3 февраля производство автобензинов на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (ХНПЗ) возобновлено в полном объёме. В среду получены первые партии топлива, которые уже поступили в продажу, — цитирует РИА Новости гендиректора «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Ирину Носову.

По её словам, подвоз автобензинов ведётся круглосуточно. Она также обратилась к автолюбителям с просьбой не поддаваться панике, не обращать внимания на негативную информацию в соцсетях и не закупать бензин впрок. Кроме того, она подтвердила факты спекулятивной продажи топлива в канистрах на автомагистралях.

В ночь с 3 на 4 февраля первые партии бензина уже поступили на АЗС ННК Хабаровского края. В феврале с учётом стороннего ресурса в регион поступит 75 тысяч тонн топлива, что полностью покроет все потребности, — заявил гендиректор ХНПЗ Игорь Быстров.

Он уточнил, что с момента запуска завода отгружено уже более 1,5 млн литров топлива.

Как писал NEWS.ru, в Хабаровском крае ещё с прошлой недели наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива. В итоге, по данным местных СМИ, спекулянты начали через Интернет продавать бензин по 100 рублей за литр, а предприимчивые граждане отдавать своё место в очереди на АЗС за одну тысячу рублей. Сейчас краевая прокуратура проводит проверку по факту возникшего дефицита, а местные власти заверяют, что в область доставили несколько десятков тысяч тонн нефтепродуктов из других регионов РФ.

Как ранее сообщали власти Хабаровского края, НПЗ проходит плановую модернизацию. По их данным он должен был заработать 1 февраля. 30 января руководство завода отчиталось о том, что предприятие заработало. Но, по информации правительства региона, НПЗ не вошёл в производственный цикл. Не были запущены установки вторичной очистки топлива, работа которых необходима для выпуска бензина. Завод всё ещё на стадии пуско-наладочных работ, поэтому власти были вынуждены ввести временную оперативную схему доставки и продажи топлива.