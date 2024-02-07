Названы пять главных причин, почему лишний вес не уходит Нутрициолог Кузина: люди не могут похудеть из-за перекусов и недостаточного сна

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Пятью главными причинами неудачных попыток похудеть являются перекусы, однообразный рацион, недостаточный сон, гормональный сбой и недоедание, рассказала NEWS.ru нутрициолог Катерина Кузина. Она отметила, что дополнительные перекусы только кажутся небольшими, хотя каждый из них может добавлять до 600 калорий.

Самая распространенная причина — это перекусы. Не все помнят про перекусах: банан, яблоко, горстка орехов, чашка-другая-третья кофе с молоком. Каждый из них по 200-500-600 калорий. Поэтому заведите себе за правило вести дневник питания или просто скачайте любое соответствующее приложение, их сейчас много, — добавила Кузина.

По ее словам, в ряде случаев наблюдается обратный эффект: в погоне за стройной фигурой человек ест слишком мало. Она подчеркнула, что из-за этого организм приспособится и замедлит обменные процессы.

Если снизить дневную норму с 2000 калорий сразу до 1300, то поначалу вы действительно похудеете. Но потом организм приспособится к новым условиям, замедлив обменные процессы. Поэтому голодать не есть хорошая идея. Лучше питаться на небольшом дефиците калорий, но включить в свое расписание занятия спортом, которые, наоборот, разгоняют метаболизм, а не замедляют его, как голодание, — отметила Кузина.

Она также посоветовала разнообразить рацион, не ограничиваясь «куриной грудкой, гречкой и овощами». По ее словам, скудный рацион ведет к тому, что организм начинает испытывать дефицит тех или иных полезных веществ. Еще одним условием неудачного похудения является гормональный сбой, нарушающий обмен веществ.

Постоянный недосып не даст вам сбрасывать лишние килограммы. Необходимо выделять на сон как минимум 7-9 часов, поскольку из-за его недостатка начинает вырабатываться грелин, который даже называют «гормоном голода», — добавила Кузина.

Ранее диетологи заявили, что частое употребление котлет, макаронных изделий и драников может нанести вред здоровью. Такая пища может привести к значительному скачку уровня холестерина и нарушить работу сердечно-сосудистой системы.