Названы пять безалкогольных коктейлей, которые охладят в жару

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Чтобы охладиться в аномально жаркую погоду, можно приготовить безалкогольный мохито: для этого коктейля понадобится всего половина лайма, пять веточек мяты, содовая или минеральная вода и три чайные ложки тростникового сахара. Не менее эффективным будет и простой освежающий лимонад, который делается из лимона, 50 граммов лимонного сока, газировки и льда, пишет «ФедералПресс».

Если вы привыкли пить чай только теплым, то советуем попробовать этот вариант, чтобы сломать стереотип. Необходимые ингредиенты: 120 мл чая, 150 г малины, сахар, колотый лед и мята. На дно бокала нужно выложить лед, после налить сладкий чай, добавить к нему сок от выжатой малины и украсить мятой, — пишет издание.

Также россиянам порекомендовали приготовить клубничный молочный коктейль. Из ингредиентов понадобится 150 г клубники, 100 г мороженого и по желанию 100 г молока или сока, если хочется получить более жидкую консистенцию. Все компоненты нужно смешать в блендере. Помимо этого, можно приготовить кофейный бамбл. Чтобы сделать этот коктейль, надо смешать две порции эспрессо, 100 мл апельсинового сока, карамельный сироп и лед.

Ранее врач Евгений Самохвалов заявил, что при аномально теплой погоде людям не рекомендуется долгое время работать или находиться на открытом солнце. Он также предупредил о важности соблюдения питьевого режима в условиях жары.