Названы провоцирующие хроническую болезнь почек факторы Врач Есаян: сахарный диабет и ожирение провоцируют хроническую болезнь почек

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Пациенты с сахарным диабетом, ожирением, метаболическим синдромом и гипертоники входят в группу риска развития хронической болезни почек (ХБП), заявил NEWS.ru главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Ашот Есаян. По его словам, 30–40% людей с сахарным диабетом имеют ХБП.

Когда врач впервые устанавливает «диагноз сахарный диабет 2-го типа», он обязан определить альбуминурию (уровень определенного белка в моче) и рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Скорость клубочковой фильтрации — это основной показатель функции почек, с помощью которого оценивается, сколько крови почки способны фильтровать в минуту. Эти два простых подхода — определение альбуминурии и расчет скорости клубочковой фильтрации — позволяют на ранних этапах выявить наличие хронической болезни почек, — сказал Есаян.

Сигналом наличия ХБП может также быть диабетическая ретинопатия, то есть поражение сетчатки глаза диабетического характера, которая в данном случае является «витриной» почек. Есаян отметил, что следующая по частоте риска развития хронической болезни почек причина — это артериальная гипертония.

Все гипертоники, которые обратились к врачу первичного звена, тоже должны обследоваться на предмет наличия хронической болезни почек, это, опять же, альбуминурия и скорость клубочковой фильтрации, — пояснил эксперт.

Также, по его словам, регулярно обследовать состояние почек необходимо всем пациентам старше 60 лет, так как с возрастом вероятность патологий почек очень высока. В группе риска, которые должны быть обследованы, находятся пациенты с ожирением, метаболическим синдромом или кардиометаболическим синдромом и пациенты, у которых родственники получали диализную терапию или им была проведена трансплантация почки. Кроме того, большой риск развития ХБП у пациентов с гиперлипидемией — высокий холестерин и нарушение липидного обмена, добавил специалист.

Ранее Есаян заявил, что употребление фильтрованной воды, средиземноморская диета и физическая активность помогут человеку сберечь свои почки. Он призвал не выпивать по четыре-пять литров воды в день, а ограничиться 1,5–2 литрами.