Врач раскрыл секрет здоровых почек Врач Есаян: средиземноморская диета и физическая активность сберегут почки

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Употребление фильтрованной воды, средиземноморская диета и физическая активность помогут человеку сберечь свои почки, рассказал NEWS.ru главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Ашот Есаян. Он призвал не выпивать по четыре-пять литров воды в день, а ограничиться 1,5–2 литрами.

Важно соблюдение диеты с достаточным количеством потребляемого калия, так называемая средиземноморская диета, где много полиненасыщенных жирных кислот, много овощей, фруктов и меньше красного мяса. У людей, которые придерживаются такого образа жизни, примерно на 18–20% ниже риск развития хронической болезни почек. Физическая активность тоже полезна. Напротив, чрезмерное потребление поваренной соли или курение на 21–22% повышает риск развития хронической болезни почек, — сказал Есаян.

При этом врач отметил, что молодые люди, увлекающиеся бодибилдингом и увеличивающие мышечную массу за счет повышенного потребления белка, наоборот, входят в категорию риска развития хронической болезни почек.

Большое количество белка — примерно два грамма на килограмм веса — вызывает гиперфильтрацию почек. В некоторых случаях выполняем биопсию почки, а там оказывается фокально-сегментарный гломерулосклероз — серьезное поражение клубочков почек, которое в этих случаях вызвано именно такой белковой нагрузкой. Поэтому рекомендуется ограничивать потребление белка 1,2 грамма на один килограмм веса для обычного человека с нормальной функцией почек, — добавил Есаян.

Врач отметил, что для людей со сниженной функцией почек норма снижается до 0,6–0,8 грамма на один килограмм веса.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и повышенный вес являются врагами почек, которые «убивают» эти органы. По его словам, если у человека есть такие проблемы, с ними необходимо бороться.