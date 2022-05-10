Названы противопоказания к установке зубных имплантов Стоматолог Балакирева перечислила противопоказания к установке зубных имплантов

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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с NEWS.ru рассказала, каким пациентам нежелательно устанавливать зубные импланты. Она напомнила, что перед процедурой нужно обязательно пройти КТ, а если у человека есть сахарный диабет и заболевания крови, то в таком случае имплантация противопоказана.

Есть множество заболеваний, при котором не рекомендуется устанавливать зубные импланты: сахарный диабет, заболевания крови, пародонтоз. Много противопоказаний прежде, чем проводить имплантацию, — объяснила Балакирева.

Она добавила, что из-за санкций ситуация с поставками зубных имплантов осложнилась, однако многие клиники закупили их заранее. Стоматолог посоветовала ставить импланты определённых фирм, которые уже себя зарекомендовали по сходству приживаемости зубного импланта.

Ранее челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог Игорь Малиновский сообщил, что стандартная процедура по протезированию зубов может обернуться для таких людей печальными последствиями. Примерно 10% из них сталкиваются с осложнениями. Например, у таких пациентов диагностируют периимплантит. Это инфекция полости рта, сопровождающаяся поражением мягких и костных тканей. Впоследствии такое состояние может привести к потере имплантата, а инфекция, вероятно, пойдёт дальше и вызовет синусит.