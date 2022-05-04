Россиянам рассказали, как долго приживается зубной имплант Стоматолог Балакирева рассказала, как долго приживается зубной имплант

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с NEWS.ru рассказала, что приживление зубного импланта происходит в течение трёх месяцев, однако также существует методика одномоментной имплантации, когда после удаления зуба, если позволяет строение костной ткани, можно в этот же момент зафиксировать имплант. По её словам, как только имплант приживается, на него устанавливается коронка. Специалист отметила, что перед установкой импланта обязательно делается КТ.

Перед установкой имплантов делается КТ, нужно сделать снимок того места, где будет проходить фиксирование импланта. Если костная ткань позволяет без подсадки сделать, то спокойно отправляем пациента на имплантацию. Если требуется подсадка костной ткани, то уже процесс увеличивается по времени. Сначала идёт подсадка костной ткани, а затем имплантация, — подчеркнула Балакирева.

Она добавила, что из-за санкций ситуация с поставками зубных имплантов осложнилась, однако многие клиники закупили их заранее. Стоматолог не рекомендовала устанавливать импланты российского производства, но не из-за плохого качества. Есть определённые фирмы, которые себя уже зарекомендовали по сходству приживаемости зубного импланта. В этой связи лучше доверять им, подытожила спикер.

Ранее челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог Игорь Малиновский сообщил, что стандартная процедура по протезированию зубов может обернуться для таких людей печальными последствиями. Примерно 10% из них сталкиваются с осложнениями. Например, у таких пациентов диагностируют периимплантит. Это инфекция полости рта, сопровождающаяся поражением мягких и костных тканей. Впоследствии такое состояние может привести к потере имплантата, а инфекция, вероятно, пойдёт дальше и вызовет синусит. Это воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.