Названы противопоказания для использования средств от выпадения волос Врач Нагайцева: средства от выпадения волос нельзя применять при дерматите

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства от выпадения волос не стоит использовать, если человек не знает своего точного диагноза, а также при наличии аллергических реакций, обострении себорейного дерматита или псориаза, заявила NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, в таких случаях препарат может еще больше усугубить проблему.

У многих есть индивидуальная непереносимость компонентов, возникают аллергические реакции. При обострении себорейного дерматита или псориаза если мы возьмем какой-то препарат, можно спровоцировать еще большее усиление кожного процесса, будет больше зуда, шелушения, перхоти, — сказала Нагайцева.

Трихолог добавила, что средства от выпадения волос нельзя использовать при гнойничковых и грибковых поражениях кожи. Врач рекомендовала покупать препарат только после консультации со специалистом, поскольку самостоятельный подбор может привести к ряду ошибок.

Ранее Нагайцева рассказала, что частое использование шампуней от перхоти может только усугубить соответствующую проблему. По ее словам, такие средства можно использовать по назначению врача в течение 10–14 дней. Если нет обострения, то шампунем с антимикотическими компонентами рекомендуется мыть голову не чаще раза в неделю. В противном случае будет нарушен баланс кожи, добавила эксперт.