Названы простые способы избежать переедания в новогоднюю ночь Врач Вялов: во время новогоднего застолья нужно следить за содержимым тарелки

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Перед новогодним застольем не нужно голодать, а незадолго до торжества можно сделать небольшой перекус, чтобы лучше контролировать свой аппетит, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, во время приема пищи нужно следить за содержимым своей тарелки. Это поможет избежать переедания.

У вас есть две стратегии. Первая — разнообразьте свою тарелку. Возьмите небольшие порции каждого блюда, чтобы попробовать все, но не переедать. Вторая стратегия — выберите два-три блюда с праздничного стола и ешьте только их. Это поможет вам легче наесться и, скорее всего, не захотеть есть больше, — посоветовал Вялов.

Во время застолья гастроэнтеролог посоветовал сосредоточиться на разговоре и общении. Врач отметил, что один из основных факторов переедания — непродуманное поедание пищи, когда люди слушают разговоры.

Постарайтесь активно участвовать в беседах, общаться с гостями и наслаждаться общением, тогда у вас будет меньше времени на еду. Это поможет вам забыть о еде и контролировать потребление калорий. Следите за количеством выпитых напитков. Алкоголь и газировка содержат много скрытых калорий и могут способствовать перееданию. Поэтому пейте умеренно, чтобы сохранить ясность мысли и не нарушить свою диету, — добавил Вялов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко предупредил о возрастании риска обострения хронических заболеваний, в том числе панкреатита и холецистита, в новогодние праздники. Медик пояснил, что это связано с переизбытком в рационе жирной, жареной, копченой пищи и алкоголя.