Названы продукты, от которых лучше отказаться в период постменопаузы Врач Кашух посоветовала отказаться от сладкого во время постменопаузы

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Женщинам в период постменопаузы следует отказаться от сладкого, алкоголя и выпечки, чтобы не провоцировать скачки инсулина и набор веса, посоветовала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В разговоре с «Газетой.Ru» специалистка уточнила, что во время менопаузы у женщин происходит резкое повышение аппетита, снижается чувствительность к инсулину и замедляется обмен веществ.

Вместо этого в рацион стоит добавить больше фруктов. Магазинные десерты и выпечку лучше заменить домашними. Из напитков лучше выбирать воду, — подчеркнула врач.

По словам гастроэнтеролога, во время постменопаузы стоит скорректировать образ жизни и отдавать предпочтение здоровому питанию, близкому к средиземноморской диете. Это позволит поддерживать иммунитет и нервную систему, а также снизить риски набора лишнего веса и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кашух советует добавить в рацион рыбу, нежирную индейку, курицу, бобовые, крупы долгой варки, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи и продукты, богатые растительными жирами.

Поддерживать чувство сытости и нормальный уровень энергии помогают медленные углеводы — это крупы долгой варки, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи. Важный элемент рациона — растительные жиры. Они содержатся в оливковом масле, орехах, семенах, авокадо, — отметила врач.

Онколог-маммолог Виктор Федосейкин ранее сообщил, что факторами риска появления рака груди являются наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, а также отсутствие грудного вскармливания. По словам онколога, также повлиять на развитие онкологии могут прерывание беременности, хронический стресс и несбалансированный рацион.