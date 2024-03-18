Названы продукты, которые стоит включить в рацион весной Врач Тананакина: весной в рацион стоит включить зеленые листья

Весной в рацион следует включить зеленые листья, цитрусовые фрукты, орехи, молочные продукты, ягоды, бобы, рыбу, яйца и молоко, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что эти продукты помогут избежать авитаминоза и обеспечат организм всеми необходимыми питательными веществами.

Для предотвращения весеннего авитаминоза важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Например, употребление цитрусовых фруктов, киви, зеленых листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами, — пояснила врач.

В этих продуктах содержатся витамины С, D и группы В. Кроме того, в них присутствуют важные для организма минералы, такие как кальций, цинк и железо. Они помогают укрепить иммунитет. Тананакина объяснила, что весной многие люди страдают из-за дефицита витаминов, что негативно сказывается на здоровье и ухудшает состояние кожи, волос и ногтей. Кроме того, из-за нехватки витаминов снижается энергия, предупредила врач.

Гастроэнтеролог Ольга Чернова ранее рассказала, что болезни желудочно-кишечного тракта обостряются после зимы из-за ослабления иммунитета. По ее словам, весной резко меняются температура и атмосферное давление, из-за чего могут обостриться хронические заболевания.