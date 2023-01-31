Названы полезные для успеваемости школьников продукты Диетолог Кононенко: в рацион школьника необходимо включить продукты с аминокислотой глицин

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В рацион школьника обязательно следует добавить продукты, содержащие аминокислоту глицин, чтобы улучшить успеваемость, рассказала врач-диетолог Инна Кононенко. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что аминокислота помогает в борьбе со стрессом, снижает уровень агрессии и конфликтность. Глицин содержится в куриных яйцах, говядине и курице, уточнила врач.

Глицин нормализует артериальное давление и сердечную деятельность на фоне стресса, уменьшает раздражительность, агрессивность, конфликтность. В качестве его источника ребенку можно давать белок куриного яйца, говядину, курицу, грудку индейки, запеченную горбушу, свиной язык, — пояснила диетолог.

Важно готовить ребенку сытный и полезный завтрак, чтобы обеспечить его энергией на день и улучшить когнитивные способности. Кононенко рекомендует включить яйца в утренний прием пищи, так как они содержат не только глицин, но и лецитины, необходимые для работы мозга. Также полезным продуктом является авокадо благодаря растительным жирам. Не стоит забывать и о кашах с наполнителями, например, грецкими орехами, по словам специалиста. При этом стоит исключить из рациона каши быстрого приготовления, бутерброды и сладкое. Эксперт посоветовала в качестве десерта давать школьнику желе на основе пектина или агар-агара и мармелад.

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