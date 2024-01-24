Названы причины роста спроса на водку в России Экономист Литвиненко: спрос на водку в России вырос из-за кризисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост спроса на водку в России связан с экономическими и геополитическими кризисами, событиями 2022 года и пандемией коронавирусной инфекции, считает кандидат экономических наук Инна Литвиненко. В разговоре с aif.ru эксперт уточнила, что в такие периоды обычно фиксируются высокие продажи крепких алкогольных напитков.

Связано это с пандемией, событиями 2022 года, а также нынешними экономическим и геополитическим кризисами. <...> Действительно, многими экспертами выделяется такая тенденция, что в периоды кризиса фиксируется рост продажи алкогольных напитков. В первую очередь, крепких: водка, виски, коньячные изделия, — пояснила экономист.

Кроме того, к этим причинам добавляется сезонный фактор — длинные зимы и суровые климатические условия. Литвиненко отметила, что также сказывается доступность водки: среди других крепких алкогольных напитков она стоит относительно дешево. По словам эксперта, количество потребляемого алкоголя в России находится на высоком уровне, показатели могут продолжить расти.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. По его словам, крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам.