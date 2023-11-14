Названы причины роста цен на яйца Глава Росптицесоюза Бобылева: цены на яйца выросли из-за высокого спроса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на яйца в России выросли из-за высокого спроса, заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», она отметила, что этот продукт остается одним из немногих источников животного белка, который доступен населению на постоянной основе.

С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены, — пояснила Бобылева.

Кроме того, рост стоимости связан с сезонностью. Глава организации отметила, что после Пасхи торговые сети опускают цены на яйца, а позже, в конце лета, вновь начинают повышать. При этом Бобылева подчеркнула, что магазины продают продукт с высокой наценкой. Так, отпускная цена на яйца в сентябре 2023 года составила около 60 рублей, а на прилавках они появлялись со стоимостью 85 рублей.

ФАС ранее заинтересовалась ценообразованием на куриные яйца. Специалисты намерены проверить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на данную продукцию. Соответствующие указания уже разосланы в территориальные органы, 10 федеральных ретейлеров также получили запросы от ведомства.