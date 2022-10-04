Названы причины перехода россиян на дешевый алкоголь Гендиректор AST: россияне переходят на дешевый алкоголь из-за проблем с поставками дорогого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наметилась тенденция на увеличение потребления дешёвых спиртных напитков, причины этого кроются в снижении покупательской способности населения страны и сокращении предложения со стороны производителей дорогого алкоголя, заявил в беседе с RTVI гендиректор компании AST Леонид Рафаилов. Ранее о росте доли дешёвого алкоголя среди продаж в этом сегменте с 43% до 60% сообщила аналитическая компания NielsenIQ.

Специалист уточнил, что основной причиной изменения структуры спроса на алкоголь в России является уход производителей дорогостоящего спиртного с рынка из-за конфликта на Украине. По его словам, некоторые компании либо полностью прекратили отгрузки в Россию, либо их поставки стали занимать гораздо больше времени. Из-за усложнения логистики и трудностей с осуществлением платежей время доставки дорогого алкоголя в Россию из Европы увеличилось с двух-трех месяцев до полугода, рассказал Рафаилов. Поэтому россиянам не остается ничего иного, кроме как покупать оставшиеся в наличии спиртные напитки — а это, как правило, более дешевый российский алкоголь, заключил эксперт.

Сотрудница Роспотребнадзора Надежда Раева ранее рассказала, что потребление контрафактного алкоголя может привести к летальному исходу, причем смертельная доза опасного для жизни напитка невелика. По ее словам, смерть почти неизбежна, если при производстве продукта использовался метиловый спирт, большинство людей умрет всего лишь от дозы в 50 граммов. Если же человек выпьет меньше, то ему все равно грозят серьезные проблемы со здоровьем вплоть до потери зрения, уточнила специалист.