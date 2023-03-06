Названы последствия сна с мокрыми волосами Трихолог Галлямова сообщила, что сон с мокрыми волосами может привести к простуде и отиту

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Сушка волос феном является необязательной процедурой, однако ложиться спать с мокрой головой нельзя, сообщила в разговоре с NEWS.ru дерматолог-трихолог Юлия Галлямова. Она объяснила, что подушка намокнет, что может вызвать переохлаждение. А это, отметила врач, грозит возникновением простуды, отита или неврита.

После душа вполне возможно и не сушить голову. Единственная проблема — нельзя ложиться с мокрой головой спать. Будет наволочка мокрая, подушка мокрая, это переохлаждение будет, вплоть до неврита, отита, простуды. Тем более зимой. А так, это совершенно необязательная процедура, — подчеркнула Галлямова.

Врач заметила, что в этом вопросе нужно обращать внимание на дину волос. Кроме того, она добавила, что длинные волосы тоже необязательно сушить феном. Такие решения принимаются на усмотрение самого человека, заключила специалист.

Ранее трихолог Наталья Терешина рассказывала, что самодельные маски для волос опасны тем, что могут вызвать заболевания кожи головы. Она объяснила, что в состав домашних уходовых средств для волос обычно входят агрессивные компоненты, которые вредят коже, вызывают раздражение, шелушение, перхоть, контактный дерматит и выпадение волос.

По словам Терешиной, самодельную смесь нельзя наносить на сухую кожу и держать на голове больше часа. Специалист уточнила, что ждать чудесного эффекта от домашних масок не стоит: компоненты остаются на коже головы, не влияя на фолликулы, которые находятся глубоко под ней. При возникновении проблем на посоветовала обращаться к медикам.