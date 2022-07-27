Названы последствия назначения Джонсона генсеком НАТО Политолог Минченко: НАТО станет более радикальным блоком под руководством Джонсона

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с высокой долей вероятности может стать генсеком НАТО, что сделает Альянс более радикальным, заявил политолог, президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко NEWS.ru. По его мнению, под руководством Джонсона НАТО изменится на фоне «боевитого и воинственного» характера самого государственного деятеля. Эксперт напомнил, что именно этими чертами Джонсон отличается от других вероятных кандидатов на пост: главы Минобороны королевства Бена Уоллеса и экс-премьеров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

[Джонсон] только что фотосессию провел, где он гранатомет на плече держит, гранату кидает, бегает с автоматом. Почему нет, вполне [может стать генсеком НАТО]. Тем более что НАТО переживает сейчас ренессанс, хотя долгое время Блок считали пережитком холодной войны, а тут такой подарок в виде событий на Украине и ухудшение отношений с Россией, — добавил Минченко.

По словам собеседника, Лондон сейчас пытается выстроить альтернативный блок безопасности: ось Лондон — Варшава — Киев, поэтому при Джонсоне «тональность станет жестче», чем при любой другой фигуре. НАТО накачают как оппонента России, которую в Альянсе теперь официально считают врагом, уверен Минченко. Тем не менее доминирующей силой НАТО являются США, подчеркнул он.

Конечно же, доминирующая сила в НАТО — это США, но мы столкнулись с радикальной милитаризацией Европы, перевооружением Германии и других стран. Старое вооружение сливают Украине и обновляют свой парк вооружений. <...> [Джонсон] — один из самых профессиональных и опытных политиков, циничный и понимающий значимость в том числе публичного фактора. [Эксцентричность Джонсона] — это мейнстрим, современный политический стиль, это не чудачества одного персонажа, — подытожил Минченко.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Его поддерживают высокопоставленные члены партии тори и украинские политики, однако у Джонсона есть риск встретить сопротивление со стороны Франции, говорится в материале.