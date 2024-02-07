Названы последствия чрезмерного употребления воды Врач Лагутенкова: излишнее употребление воды проявит скрытые заболевания

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Постоянное излишнее употребление воды может привести к отекам и нарушению водно-щелочного баланса, рассказала «Страстям» врач-терапевт Юлия Лагутенкова. По словам медика, из-за большого количества воды в организме могут проявиться скрытые заболевания, например сердечная недостаточность и гормональный дисбаланс. Эти болезни характеризуются отеками.

Как отметила врач, отечный синдром приводит к плохому самочувствию и беспокойному сну. При этом жажда может усиливаться на фоне болезни почек и сахарного диабета. При нарушении функции почек избыточная жидкость заполняет межклеточное пространство, что приводит к внутренней и внешней отечности.

Человеку, который решил снижать вес, уже требуется больше жидкости, чем для поддержания веса — 40 мл жидкости на 1 кг рекомендуемой (идеальной) массы тела. Пол человека в этих расчетах не имеет значения, — отметила Лагутенкова.

Врач-нефролог Михаил Елисеев ранее сообщил, что неочевидным симптомом, который позволяет заподозрить заболевания почек, является металлический привкус во рту. По его словам, это связано с нарушением кислотно-щелочного баланса в полости рта. Он отметил, что также неявным признаком болезней почек является и одышка, которая возникает после физической нагрузки, а при гидротораксе — и в покое. Также о проблемах с почками могут говорить сухая кожа и зуд, которые появляются из-за нарушений минерального обмена в организме, слабость, усталость и плохой сон с апноэ.