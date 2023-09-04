Названы полезные свойства гречки Врач Алендеев посоветовал гречневую диету при болезнях печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря содержанию легкоусвояемого белка и пищевых волокон гречка незаменима для людей, ведущих здоровый образ жизни, рассказал «Царьграду» врач общей практики Сергей Алендеев. По словам медика, эта крупа помогает выводить из организма токсины, а также создает чувство сытости.

Именно эти пищевые волокна создают чувство сытости и помогают выводу из нашего организма токсинов и шлаков. Собственно, поэтому гречка всегда есть в рационе спортсменов и тех, кто в целом придерживается основ здорового образа жизни, — отметил медик.

Алендеев также добавил, что гречка должна обязательно присутствовать в диете больного человека, поскольку она способна не только улучшать общее самочувствие, но и предотвращать депрессии. Кроме того, гречневые диеты показаны при некоторых заболеваниях суставов, высоком холестерине, а также при болезнях печени, для укрепления капилляров и улучшения работы кишечника.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что самой опасной кашей для здоровья является манная. Специалист объяснила, что эту крупу можно сравнить с сахаром или белой мукой. По ее словам, в ней нет главного компонента, который есть у цельнозерновых каш, — клетчатки.