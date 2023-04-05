Названы полезные для сердечно-сосудистой системы элементы Диетолог Волынкина назвала магний и цинк полезными для сердечно-сосудистой системы

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Магний, цинк и медь обеспечивают правильную работу сердечно-сосудистой системы, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. По ее словам, магний стоит принимать при тревожных расстройствах, а цинк и медь нужно использовать отдельно от пищевых добавок.

Магний отвечает за сердечно-сосудистую систему и тревожные расстройства, а нехватка этого элемента дает серьезные последствия для здоровья. Цинк играет ключевую роль в иммунной системе и выработке энергии, а вместе с медью помогают обеспечить правильную работу сердечно-сосудистой системы, — отметила Волынкина.

Также для сердечно-сосудистой системы полезны метил B12 и метилфолат. По словам диетолога, B12 сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, стимулирует иммунную систему и укрепляет нервную. При этом B12 хорошо сочетается с фолиевой кислотой (B9), поэтому оба элемента нужно принимать вместе.

Эти микроэлементы необходимы для поддержания реакция метилирования, которые, в свою очередь, восстанавливают ДНК и противостоят раку, играют важную роль в умственной деятельности, — добавила Волынкина.

Ранее Волынкина рассказала, что витамин D является самым полезным элементом для человека, это один из наиболее важных микроэлементов для организма, так как он взаимодействует со множеством генов, регулирует иммунную систему и купирует воспалительные процессы. Также диетолог призвала обратить внимание на витамин A, который необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной систем.