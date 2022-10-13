Названы полезные для нервной системы продукты Диетолог Русакова: цитрусовые, бананы и творог полезны для здоровья нервов

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Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализуют уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина, пишет URA.RU.

Травяные чаи, например, ромашка, мята, липа или боярышник нормализуют уровень кортизола, позволяя нервной системе успокоиться. Цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут снижают уровень кортизола в крови, — рассказала Русакова.

Для высвобождения серотонина, по словам специалиста, необходимо участие аминокислоты триптофан, которая содержится в сыре, твороге и цельнозерновых продуктах.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее рассказала, что расхожее мнение о том, что жидкость разбавляет пищеварительные соки и мешает пищеварению, не имеет под собой научных доказательств. По её словам, если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Эксперт добавила, что недостаточное потребление воды может также привести к образованию запора.