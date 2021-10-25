Названы подходящие для женщин автомобили

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с NEWS.ru объяснил, какие машины на российском рынке подойдут для женщин. По его словам, выбор автомобилей для представительниц прекрасного пола довольно ограничен.

Эксперт отметил, что сейчас нет машин, которые предназначались бы исключительно для женщин. Просто они ездят на автомобилях «разных цветов». Кроме того, женщины в последнее время стали выбирать технику, которая нужна им для повседневных задач.

Если дама является матерью двух-трёх детей, то очевидно, что в её гараже не будет Opel Corsa, а будет большой автомобиль, если позволяют финансы. В западных странах очень часто можно встретить, что муж едет на Smart, а жена-домохозяйка — на дорогой большой машине, типа Grand Cherokee или Range Rover. Поэтому сказать прямо о ярко выраженных женских авто сложно, — заявил Хайцеэр.

По его словам, можно отнести к «женским» авто Hyundai Solaris, на которой ездят сейчас практически все, отметил специалист. Есть маленький Volkswagen Polo, но непонятно, «женский» это автомобиль или «мужской». Citroen C3 маленький, вполне можно рассматривать его как «женский» автомобиль, считает Хайцеэр.

В премиальном классе можно выделить Range Rover Evoque. В нашем понимании это очень женский автомобиль, уже становится немного молодёжным на вторичке. Но, повторюсь, очень много скучных автомобилей. Что может быть скучнее Solaris или седана Polo? Европейский потребитель вздрагивает, когда слышит о них. Из совсем дорогих можно рассмотреть Jaguar E-Pace, который уже продаётся у нас несколько лет, — заявил специалист.

Хайцеэр заключил, что российский рынок стал максимально неразнообразен, выбор усложнён. Из-за большого падения покупательской способности очень часто люди предпочитают небольшие автомобили. Не стоит забывать про гендер, который стал размазан, и автомобили стали унисекс, не имеют ярко выраженного «лица», резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2021 года наибольшей популярностью у россиян пользовались отечественные автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai. Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford.