Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

За первые девять месяцев 2021 года наибольшей популярностью у россиян пользовались отечественные автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Согласно исследованию, в тройке автомобилей, которые россияне
«Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford», — утверждается в исследовании.
При этом самыми популярными моделями Lada стали Vesta и Granta, у Kia это модели Rio и Rio X, а у Hyundai — Creta и Solaris.
Следующими по популярности идут модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan
Среди подержанных автомобилей россияне также предпочитают Lada Granta и Lada Vesta. Среди иномарок — Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.
Кроме того, по словам экспертов, из подержанных машин россиян привлекают автомобили марки Toyota (Camry и Corolla) и Ford (Focus и Mondeo).
По информации Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре в России продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей упали в годовом выражении на 22,6% и составили 119,5 тысячи машин. При этом с начала года к 1 октября продажи выросли на 15,1% и составили 1,26 млн автомобилей.
Ранее стало известно, как автосалоны завышают цены на машины.