Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

За первые девять месяцев 2021 года наибольшей популярностью у россиян пользовались отечественные автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Согласно исследованию, в тройке автомобилей, которые россияне покупали с начала года чаще всего, находятся Lada, Kia и Hyundai соответственно.

«Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford», — утверждается в исследовании.

При этом самыми популярными моделями Lada стали Vesta и Granta, у Kia это модели Rio и Rio X, а у Hyundai — Creta и Solaris.

Следующими по популярности идут модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan

Среди подержанных автомобилей россияне также предпочитают Lada Granta и Lada Vesta. Среди иномарок — Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Кроме того, по словам экспертов, из подержанных машин россиян привлекают автомобили марки Toyota (Camry и Corolla) и Ford (Focus и Mondeo).

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре в России продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей упали в годовом выражении на 22,6% и составили 119,5 тысячи машин. При этом с начала года к 1 октября продажи выросли на 15,1% и составили 1,26 млн автомобилей.

Ранее стало известно, как автосалоны завышают цены на машины.