Названы первые признаки инсульта Невролог Мацокин: инсульту предшествует утрата какой-либо функции организма

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Невролог Игорь Мацокин рассказал агентству ПРАЙМ, что инсульту предшествует утрата какой-либо функции организма. Эксперт пояснил, что это могут быть головокружение, шаткость, трудность восприятия устной речи, нарушение зрения, забывчивость, ощущение перебоев в ритме сердца и другие. По словам специалиста, спектр симптомов очень широк и разнообразен.

Спектр симптомов очень широк и разнообразен. Часто это утрата какой-либо функции. Например, утрата силы конечности, а не ее подергивание, утрата чувствительности, а не покалывание, — сказал Мацокин.

Он отметил, что очень важно вовремя заметить эти симптомы и незамедлительно обратиться к врачу.

Врач Евгений Машковский ранее рассказал, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима. Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.