Названы параметры пластиковых окон с лучшей тепло- и шумоизоляцией Эксперт Васильев: для лучшей теплоизоляции нужен двухкамерный стеклопакет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для лучшей теплоизоляции стоит выбрать двухкамерный стеклопакет с пятикамерным профилем, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, если поддержание тепла зимой не имеет критического значения, то подойдет и однокамерный стеклопакет.

Необходимо оценить, насколько хорошо помещение, в котором вы хотите установить пластиковое окно, отапливается, каковы климатические условия в вашем регионе, — считает эксперт.

Он добавил, что для максимальной защиты от шума годится двухрамное окно с утолщенным наружным стеклом и специальным шумозащитным вентиляционным клапаном. Но летом помещение все равно придется проветривать.

На шумоизоляцию влияет: толщина стекол, расстояние между стеклами в стеклопакетах, качество монтажа. Высокочастотные шумы гасятся уплотнителями, так как они проникают через щели, а низкочастотные, проникающие сквозь стекла, толщиной стекол и расстоянием между ними, — отметил эксперт.

Ранее эксперт также рассказал о разнице между паркетом и ламинатом. По его словам, существуют виды ламината, способные прослужить 20–30 лет при бережной уборке и умеренном попадании солнечного света, но подобные стройматериалы по стоимости приближаются к паркету, который сам по себе гораздо более долговечный.