Названы основные причины частых простуд Иммунолог Ярцева назвала недосып одной из причин частых простуд

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Недосып и постоянные стрессы являются одними из основных причин частых простуд, предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что также на состояние здоровья влияет нахождение в местах скопления большого количества людей, среди которых с большой вероятностью есть переносчики заболеваний.

Если человек постоянно находится в контакте с окружающими, у него напряженный график работы и он не высыпается, то будет болеть чаще. <...> Хронический выброс гормона стресса приводит к снижению иммунитета и защитной функции организма именно в борьбе с окружающими вирусами, — отметила врач.

Когда человек предпочитает поздно ложиться спать, в организме начинает вырабатываться гормон стресса. В связи с этим Ярцева посоветовала больше отдыхать, отказаться от переработок и меньше нервничать. Так, отходить ко сну лучше в 21:00 или 22:00. Кроме того, важно научиться не заострять внимание на стрессовых ситуациях. Специалист напомнила, что в норме люди простужаются около трех раз за осенний, зимний и весенний сезоны.

Специалисты Роспотребнадзора ранее посоветовали включить в рацион бруснику для профилактики простуд и ОРВИ. При общей слабости и головных болях стоит выпить сок из этой ягоды, разбавленный водой, с добавлением сахара или меда.