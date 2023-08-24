Названы основные факторы риска появления тромбов Кардиолог Маршинцева: недостаток жидкости может привести к тромбозу

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Одними из основных факторов риска появления тромбоза могут стать сидячий образ жизни и недостаток жидкости в организме, предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что тромбы возникают на фоне заболевания вен. Она добавила, что сгустки крови могут подниматься вверх по системе, тем самым закупоривая сосуды к сердцу.

Факторы риска — тромбозы, особенно в ногах. Сгустки крови могут оседать или «улетать» вверх по системе, закупоривая сосуды к сердцу. <...> Сидячий образ жизни и недостаток жидкости также могут влиять на развитие тромбозов, — пояснила врач.

По словам кардиолога, для профилактики полезно чаще гулять, быть физически активными и чаще пить воду вместо кофе и чая. Врач отметила, что при варикозе пациенту обычно назначают кроворазжижающие препараты. В некоторых случаях приходится удалять часть вены, уточнила специалист.

Она отметила, что предсказать длину тромба невозможно до хирургического вмешательства. Так, у кого-то они могут быть небольшими, а у кого-то очень длинными. Маршинцева уточнила, что кровяные образования в венах становятся частой причиной осложнений.

Что касается длины тромба, то ее мы не предугадаем. У кого-то они бывают маленькие, у кого-то — длинные. <...> Нельзя сказать, что нужно сделать, чтобы тромбы не появлялись такой длины, — предупредила кардиолог.

Хирурги новосибирского Центра имени Мешалкина ранее спасли жизнь 46-летнего местного жителя с 30-сантиметровым тромбом, который мог в любой момент заблокировать кровоток. Пациента экстренно госпитализировали после внезапного ухудшения самочувствия, связанного с затрудненностью дыхания.